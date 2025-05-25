Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı.

İlçedeki kutlamalar, Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından İlçe Stadı'ndaki kutlama programına geçildi. Buradaki programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Anadolu gemisi ile İstanbul'dan Samsun'a, oradan da Havza'ya getirilen bayrak gençler tarafından Havzalı gençlere teslim edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza'nın Milli Mücadele'deki rolüne işaret ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmiş ve Kurtuluş Savaşı hazırlıkları burada başlamıştır. Yurdun işgali ilk kez Havza'da düzenlenen mitinglerde protesto edilmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinin başlangıcı sayabileceğimiz bu tarihi, bugün burada bir kere daha şanla, şerefle, gururla anıyoruz ve kutluyoruz." diye konuştu.