Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yakakent'te Narko Alan uygulamasında 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakakent'te Narko Alan uygulamasında 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 4 zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında, durdurulan araçta yapılan aramada 7,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçtaki 4 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı

        Benzer Haberler

        Samsun'da Türk somonu hasadı başladı
        Samsun'da Türk somonu hasadı başladı
        Samsun'da suç örgütü operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da suç örgütü operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdi
        Babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdi
        Samsun'da bir kişi ailesinin evini kundakladı
        Samsun'da bir kişi ailesinin evini kundakladı
        Körfez ülkelerinden gelen turizmciler Samsun'da iş geliştirme programına ka...
        Körfez ülkelerinden gelen turizmciler Samsun'da iş geliştirme programına ka...
        Eray öğretmen 40 yıl görev yaptığı okuldan İzmir Marşı'yla emekli oldu
        Eray öğretmen 40 yıl görev yaptığı okuldan İzmir Marşı'yla emekli oldu