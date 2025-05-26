Yakakent'te Narko Alan uygulamasında 4 zanlı yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 4 zanlı yakalandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 4 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında, durdurulan araçta yapılan aramada 7,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki 4 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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