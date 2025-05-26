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        Samsun'da öğrenciler, Milli Mücadele'nin kahramanlarını canlandırdı

        Samsun'un Havza ilçesinde lise öğrencileri, Milli Mücadele'nin kahramanlarını canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:11
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        Samsun'da öğrenciler, Milli Mücadele'nin kahramanlarını canlandırdı
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        Samsun'un Havza ilçesinde lise öğrencileri, Milli Mücadele'nin kahramanlarını canlandırdı.

        Havza Fen Lisesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Milli Mücadele'nin ilk mitinginin gerçekleştirildiği tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi önünde başlayan etkinlikte, milli mücadele döneminde Yunan askerlerinin şehit ettiği gazeteci Hasan Tahsin'i canlandıran öğrenciler, gazetelerle işgali yurda duyurdu.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Halide Edip Adıvar'ı canlandıran öğrenciler, konuşmalarının ardından Havza'daki ilk mitingin konuşmacısı Sıtkı Hoca'nın ilk miting metnini okudu.

        Osmanlıca ve Türkçe yazılı pankartlar ile "Dağ Başını Duman Almış" marşını okuyarak Atatürk Evi'ne kadar yürüyen öğrenciler, vatandaşlara ilk miting sonrası olduğu gibi kuru üzüm ikram etti.

        Atatürk Evi önündeki etkinlikte ise öğrenciler Nene Hatun, Şerife Bacı, Kara Fatma, Fatma Aliye, Gördesli Makbule, Şahin Bey ve Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdı. Atatürk'ü temsil eden öğrenci de Havza Genelgesi'ni okudu.

        Öğrencilerin oynadığı zeybek oyununun ardından sona eren etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Havza Fen Lisesi Müdürü Bekir Kaya da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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