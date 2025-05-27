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        Samsun Emniyeti motosiklet tutkunlarına yönelik söyleşi yapacak

        Samsun Emniyet Müdürlüğünce motosiklet tutkunlarına yönelik söyleşi düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:38
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        Samsun Emniyeti motosiklet tutkunlarına yönelik söyleşi yapacak
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        Samsun Emniyet Müdürlüğünce motosiklet tutkunlarına yönelik söyleşi düzenlenecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli motosiklet kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik program gerçekleştirecek.

        Güvenli ve ileri sürüş teknikleri alanında uzman olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler'in seminer vereceği program 29 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da İlkadım ilçesindeki Batı Park Konser Alanı'nda gerçekleştirilecek.

        Tüm motosiklet severlerin davet edildiği etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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