Samsun Emniyeti motosiklet tutkunlarına yönelik söyleşi yapacak

Tüm motosiklet severlerin davet edildiği etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katılacak.

Güvenli ve ileri sürüş teknikleri alanında uzman olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler'in seminer vereceği program 29 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da İlkadım ilçesindeki Batı Park Konser Alanı'nda gerçekleştirilecek.

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