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        Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

        Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:22
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        Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
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        Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

        Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahası'nda düzenlenen programa Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun Ak Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Güreş Ağası Yahya Ayan, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve çok sayıda güreş sever katıldı.

        Güreşlerde farklı kategoride yaklaşık 200 pehlivan er meydanına çıktı.

        Yapılan ağalık ihalesinde ise Havza Güreş Ağası Yahya Ayan 700 bin lira ile yeniden güreş ağalığını aldı. Üçüncü kez güreş ağası olan Ayan'a altın ağalık kemeri takdim edildi.

        Konuşmanın ardından Güreş Ağası Yahya Ayan'ın eşliğinde Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve güreş ağası adayları güreş alanında tur attı. Ayan ağalık koçunu ise belediye çalışanlarına bağışladı.

        Güreşlere katılan pehlivanlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Başpehlivanlık müsabakalarında Salih Erin'i yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığı kazandı.

        Güreşlerde derece giren güreşçilere madalyaları Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve katılımcılar tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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