Samsun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.M'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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