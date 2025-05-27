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        Samsun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 20:55 Güncelleme: 27.05.2025 - 20:55
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        Samsun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.M'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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