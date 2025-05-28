Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, ikametin tavanına gizlenmiş 5 bin 780 makaron sigara, 2 bin 200 boş makaron, sigara sarma makinesi ile 8 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
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