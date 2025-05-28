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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:38
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda, ikametin tavanına gizlenmiş 5 bin 780 makaron sigara, 2 bin 200 boş makaron, sigara sarma makinesi ile 8 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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