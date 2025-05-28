Eğitim İş Sendikası Havza Temsilciliğinden 106. yıl konseri

Ertuğ ve Onur etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konser sonrası Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Eğitim İş Samsun İl Başkanı Onur Gündüz tarafından koro üyelerine çiçek takdim edildi.

Mısırlı, "Ata'mızın Havza'ya gelişini, Havza'ya yakışır şekilde kutlamak amacıyla düzenlediğimiz konserde emeği geçen sendika üyelerine, katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederim. Kısa süre önce geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeni ile aramızdan ayrılan sınıf öğretmeni Tülay Öğünç'ü saygı ile yad ediyorum." dedi.

Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla Eğitim İş İlçe Temsilciliğince konser verildi.

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