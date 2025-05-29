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        Samsun'da kardeşini silahla öldüren zanlı yakalandı

        Samsun'da kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı, 213 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:58
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        Samsun'da kardeşini silahla öldüren zanlı yakalandı
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        Samsun'da kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı, 213 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonucu yakalandı.

        Kentteki berber salonunda tıraş olan Barış K'yi (43) tabancayla ateş ederek öldüren ağabey Ahmet K'nin (46) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri çalışma yürüttü.

        Ekipler, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntü kaydını inceleyerek şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

        İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ahmet K'yi saklandığı adreste suç aletiyle yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        İki gün önce Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Barış K'ye tabancayla ateş eden ağabey Ahmet K. olay yerinden kaçmış, hastaneye kaldırılan Barış K. müdahaleye rağmen kurtarılamamış ve berber salonunun sahibi ile bir personeli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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