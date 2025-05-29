Havza'da "Ailem Sahnede" etkinliği düzenledi

Samsun'un Havza ilçesinde Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulunda "Ailem Sahnede" etkinliği düzenlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünün 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulunda düzenlenen etkinliğe, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, okul idarecileri ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Gül'ün konuşmasının ardından öğrenciler velileri ile sahneye çıkarak performanslarını sergiledi.

Havza Milli Eğitim Müdür Ertuğ, sahnedeki etkinliğe katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz'ın daveti üzerine sahneye çıkarak Çerkezlerin müzik ritim enstrümanı olan phaçiç ile müziğe ve çocukların danslarına ritim tuttu.

Gösterilerin ardından Havza Milli Eğitim Müdürü Ertuğ okulda açılan Aile Okulu Kursuna katılan velilere ve sahnede gösteri yapan veli ile öğrencilere belgelerini verdi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2025 Aile yılı kapsamında bir dizi etkinlik planladıklarını ifade ederek, "Bizler için aileler kıymetli ve çocuklarımızın hayatlarına yön verme konusunda sürekli ailelerimiz ile irtibat halindeyiz. Okul aile ve öğrenci işbirliğini artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.