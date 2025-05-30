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        Samsun merkezli üç ilde iki döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında yakalanan 14 zanlı adliyede

        Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin iki döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü daha adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 08:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:17
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        Samsun merkezli üç ilde iki döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında yakalanan 14 zanlı adliyede
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        Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin iki döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü daha adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 14’ünün daha işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'daki iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayriresmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilmiş, Samsun'da faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı belirlenen ve şubeleri bulunan başka bir döner işletmesine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatılmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, 27 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 24 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından emniyetten, adliyeye sevk edilen 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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