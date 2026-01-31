Denetimli serbestlik personeli ile tedbir altındaki çocuklar halı sahada buluştu

RECEP BİLEK - Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, tedbir altındaki çocuklarla rehabilitasyon ve topluma kazandırılmaları amacıyla halı saha maçı yaptı.



İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Samsun Şubesinin katkılarıyla çocukların suç ortamından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla etkinlik düzenlendi.



Bu çerçevede, denetimli serbestlik personeli ile tedbir altındaki çocuklar, Halim Batur Spor Kompleksi'ndeki halı sahada bir araya geldi.



Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, AA muhabirine, tedbir altında bulundurdukları yükümlülerin hem infaz işlemlerini hem de eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.



Yükümlülerin olumlu sosyal beceriler kazanmalarını amaçladıklarını belirten Ofluoğlu, "Topluma entegrasyon ve uyum sağlamalarını istiyoruz. Tedbir altında bulundurduğumuz yükümlülerimiz ile personelimiz arasında sembolik bir etkinlik yaptık. Suça sürüklenen gençlerin veya tedbir altında bulundurduğumuz yükümlülerin boş zamanlarını spor salonlarında, sportif, sanatsal, kültürel faaliyetlerle geçirmelerini istiyoruz. Spor bunlardan biri. Sporun iyileştirici gücünden yararlanmak istiyoruz. Bu sayede olumlu beceriler kazansınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ofluoğlu, çalışmalarını sanatsal ve kültürel faaliyetlerle, çeşitli seminerlerle, grup çalışmalarıyla, bireysel görüşmelerle destekleyerek hem toplumu hem kendilerini suça karşı korumak ve davranış değişikliği oluşturmak istediklerini anlattı.



- "İletişim çalışmalarından bir tanesi sportif faaliyetler"



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak yükümlülerin topluma uyum sağlamaları için infaz ve eğitim ile iletişim çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Ofluoğlu, şunları kaydetti:



"Eğitim ve iletişim çalışmalarından biri de sportif faaliyetler. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünden yararlanarak yükümlülerin topluma uyum sağlamalarını, topluma entegre olmalarını, bu sayede hem kendilerinin hem de toplumun suçtan korunmasını amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, İletişim Bölge Müdürlüğümüze, Yeşilaya ve Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mehmet Sabri Kılıç'a teşekkür ediyoruz."



İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ise 2026 Bağımsızlık Yılı vizyonu çerçevesinde, "Bağımsız gelecek sağlıklı nesiller" sloganıyla gençleri sporla bağımlılıktan uzak tutmaya gayret ettiklerini vurguladı.



- "Spor herkesi birleştirici bir noktadır"



Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2026 yılını "Bağımsızlık Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.



Bu kapsamda bağımlılıklarla mücadele çalışmalarını çeşitlendirdiklerini aktaran Güneş, şunları söyledi:



"Denetimli serbestlik himayesindeki yükümlüleri sporla hayata, topluma kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Bu faaliyetlerimizi Yeşilay Spor Kulübümüzle daha da çeşitlendirerek yayacağız. Spor herkesi birleştirici bir noktadır. Spor sağlığa, hayata adımdır. Çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendiriyoruz ki bağımlılıklardan, kötü alışkanlıklardan koruyalım. Boş zamanlarını güzel değerlendiremeyen kişilerin, çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklara bulaştığını görüyoruz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmasını engellemek için sporu güzel bir kalkan olarak kullanıyoruz."



Yeşilay Spor Kulübü Başkan Vekili Efe Berkay Uzun da sporun bireylerin yeniden hayata tutunmasını sağlayan bir güç olduğuna dikkati çekerek, spor faaliyetleri ile çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmeye, öz güvenlerini güçlendirmeye, topluma uyum sağlamasını desteklemeye çalıştıklarını kaydetti.



