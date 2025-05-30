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        Samsun Devlet Opera ve Balesinin "çocuk korosu" konser verdi

        Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) "çocuk korosu" konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:05
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        Samsun Devlet Opera ve Balesinin "çocuk korosu" konser verdi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) "çocuk korosu" konser verdi.

        SAMDOB'un 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserleri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Koro şefliğini Polen Yağmur Arslan'ın üstlendiği konserde, solist kadrosunda Gamze Bayburt ile Metin Bayram, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, trompette Eser Arslantürk, kemanda Yusuf Tenşi, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz yer aldı.

        Yaşları 8 ila 13 olan çocukların seslendirdiği 17 eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        - Konsere katılanlar da sahne alanlar da memnun

        Koro şefi Arslan, AA muhabirine, konsere gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını söyledi.

        Sahnede çocuklar kadar heyecanlandığını anlatan Arslan, "90 çiçeği sahneye çıkarmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Çok mutluyum. Hepsini çok seviyorum, tebrik ediyorum hepsini." dedi.

        Koroda yer alan Bahadır Sağlam da şarkılara gösterilen ilgi sayesinde çok güzel bir anı yaşadığını ve eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Elif Rana Üdürgücü ise koroya bu sene katıldığını ve sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok güzel vakit geçiriyorum. Polen Yağmur Arslan öğretmenime çok teşekkür ederim çünkü şarkıları çok güzel öğretiyor. Bu konser çok eğlenceli oldu, hayatımın en eğlenceli anlarından bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.

        Kızının konserine gelen Göknur Aslan da çocukların her birinin çok güzel bir performans sergilediğini ifade ederek, "Sahnedeki hareketleri, şarkıyla uyumları muhteşemdi. 17 şarkı çok ama güzel bir performans sergilediler, hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Konsere ailesiyle gelen 8 yaşındaki Demir Yüksel Aşar ise koroda arkadaşlarının yer aldığını ve çok güzel şarkılar seslendirdiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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