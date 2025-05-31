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        Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde havaya silahla ateş açan şüpheliyi polis yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:19
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        Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde havaya silahla ateş açan şüpheliyi polis yakalandı.

        Yukarı Engiz Mahallesi Hızar Değirmeni Caddesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, havaya ateş ettiğini belirlediği şüpheli İ.A'nın (45) üst aramasında ruhsatlı tabanca ve 27 mermi ile 3 boş kovan ele geçirdi.

        Polis, şüpheliyi işlemleri için emniyete götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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