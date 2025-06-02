Samsun'da kaçakçılık operasyonunda zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan ülkeye getirilen gümrük kaçağı ürünleri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan ülkeye getirilen gümrük kaçağı ürünleri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 18 elektronik sigara, 20 kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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