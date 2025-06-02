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        Kore gazisi Muhammet Gündüz Samsun'da törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Kore gazisi 94 yaşındaki Muhammet Gündüz'ün cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:55
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        Kore gazisi Muhammet Gündüz Samsun'da törenle son yolculuğuna uğurlandı
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        Kore gazisi 94 yaşındaki Muhammet Gündüz'ün cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

        Bafra Devlet Hastanesi'nde bir süredir yaşlılığa bağlı tedavi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Kore gazisi Muhammet Gündüz için İkizpınar Mahallesi Tiritoğlu Camii'nde askeri tören düzenlendi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, tüm Bafralıların Kore gazileriyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Muhammet Gündüz amcamız, Bafra'da yaşayan son Kore gazimizdi. 20 Mayıs'ta diğer Kore gazimizi uğurladık. Allah hepsinden gani gani rahmet eylesin." dedi.

        Gündüz, burada Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tiritoğlu Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine gazinin yakınları, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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