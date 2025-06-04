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        AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:36
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        AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı
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        AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, bayramların gönüllere yeni köprüler kurduğunu vurguladı.

        Paylaşmanın bereketiyle buluşmaya vesile olan ve gönülleri huzurla dolduran bir bayrama daha sağlık içinde erişmenin sevincini yaşadıklarına işaret eden Karaaslan, "Dargınlıkların sona erdiği, kardeşliğin pekiştiği, gönüller arasında yeni köprülerin kurulduğu, dayanışmanın kuvvet kazandığı en özel günler olan bayramları milletçe büyük bir sevinç ve bilinçle kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu mübarek günlerin ülkeye huzur, insanlığa barış getirmesini temenni eden Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın ibadetlerinin makbul olmasını diliyorum. Yakın coğrafyamızda yaşanan acılar ve dünyanın farklı yerlerindeki kardeşlerimizin karşı karşıya oldukları zulümler sona erip bu bölgelerdeki masum insanlar huzurlu ve onurlu bir yaşama kavuştuklarında, barış hakim olduğunda bayramları gerçek anlamda bayram olarak idrak edebileceğiz. O umut ettiğimiz bayramların uzak olmaması için millet ve ülke olarak öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Rabbimizin rızasına erişmek için kesilen kurbanlar, yapılan dualar ve paylaşılan dualarla bayramımız mübarek olsun. Ülkemiz, İslam alemi ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olması temennisiyle kıymetli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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