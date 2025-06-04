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        Samsun'da Uzlaştırmacılar Haftası etkinliği düzenlendi

        Samsun'da Uzlaştırmacılar Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:30
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        Samsun'da Uzlaştırmacılar Haftası etkinliği düzenlendi
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        Samsun'da Uzlaştırmacılar Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Uzlaştırmacılar Haftası dolayısıyla Samsun Adliyesi’nde düzenlenen programda, uzlaştırma sürecine katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri ve plaket verildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, burada yaptığı konuşmada, uzlaştırmanın yargı sistemine olan katkılarına dikkati çekerek, sürecin hem mağdurlar hem de şüpheliler açısından çözüm odaklı ve onarıcı adalet anlayışı sunduğunu anlattı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli cumhuriyet savcıları Sedat Turan ve Nurullah Durak tarafından da sunum gerçekleştirildi.

        Sunumda uzlaştırmanın önemi, yasal dayanakları ve uygulamadaki etkilerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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