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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 00:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:25
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 10 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki ve 190 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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