Ladik Belediyesi işçilere Kurban Bayramı'nda ikramiye ödeyecek
Ladik Belediyesi Kurban Bayramı'nda işçilere ikramiye ödeyecek.
Ladik Belediyesi Kurban Bayramı'nda işçilere ikramiye ödeyecek.
Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın talimatıyla Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilen belediye şirket işçilerine Kurban Bayramı'nda da ikramiye verilecek.
Bu kapsamda belediye şirketinde çalışan 82 işçiye 6 bin lira ödeme yapılacak.
Topal, yaptığı açıklamada, belediyede yapılan her hizmette işçilerin alın teri olduğunu belirterek, "İşçi kardeşlerimiz bayrama huzur içinde girince bizlerin de bayramının bir anlamı oluyor. Ramazan Bayramı'nda işçi kardeşlerime 5 bin lira ikramiye vermiştik. Kurban Bayramı'nda 6 bin lira olarak uygun gördük. Her zaman işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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