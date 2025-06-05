Samsun'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer T. idaresindeki 34 JJ 8290 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde refüje çıkıp, karşı şeride geçerek bariyere çarptı.
Kazada araçta bulunan Bekir E. (70), Sıdıka E. (69), Kübra T. (24), Rabiha Nur T. (18), Ayşenur T. (16) ve Emine T. (51) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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