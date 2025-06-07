Tekkeköy'de bayramlaşma programı düzenlendi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Balın, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Boyacı ve MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Rıfat Bülbül katıldı.
Programda katılımcılar, birbiriyle bayramlaştı.
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