Alaçam'da açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor
Samsun'un Alaçam ilçesinde açan nilüfer çiçekleri, güzel bir görüntü oluşturdu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde açan nilüfer çiçekleri, güzel bir görüntü oluşturdu.
Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkiinde su yüzeyinde açan nilüferler, görsel şölen sunuyor.
Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan nilüferler, temmuz ayının sonuna kadar görülebiliyor.
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