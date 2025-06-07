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        Alaçam'da açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor

        Samsun'un Alaçam ilçesinde açan nilüfer çiçekleri, güzel bir görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:46 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:49
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        Alaçam'da açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde açan nilüfer çiçekleri, güzel bir görüntü oluşturdu.

        Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkiinde su yüzeyinde açan nilüferler, görsel şölen sunuyor.

        Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan nilüferler, temmuz ayının sonuna kadar görülebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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