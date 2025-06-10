Karadeniz'de sürü halinde dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
Karadeniz'de su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.
Karadeniz'de su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.
Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında 15'e yakın yunus, grup halinde su yüzeyinde görüldü.
Bir süre gözlenen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunuslar, dronla görüntülendi.
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