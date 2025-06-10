Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu üzerinde Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali karşısında Azra B. idaresindeki 55 AFN 775 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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