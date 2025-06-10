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        Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:29
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        Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu üzerinde Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali karşısında Azra B. idaresindeki 55 AFN 775 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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