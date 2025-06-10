Havza'da traktör ile otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Erikbelen Mahallesi Sarp mevkisinde İsmail Çalışkan idaresindeki 55 DZ 998 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen Adem Çelebi idaresindeki 46 FU 648 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile traktör yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazada, traktör sürücüsü Çalışkan ile traktörde bulunan Hasan Barut ile Recep Çalışkan yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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