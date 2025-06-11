Samsun'da bir sitenin bahçesinden piknik masası çalan şüpheli yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta, İlkadım ilçesinde bir siteden yaklaşık 15 bin lira değerindeki ahşap piknik masası çalınması üzerine çalışma başlattı.

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