Salıpazarı'nda ÇEDES yıl sonu etkinliği düzenlendi

Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk gibi konulara dikkat çekildi.

Salıpazarı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

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