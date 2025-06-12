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        Samsun'da denizcilik lisesi öğrencileri mezuniyeti havuza atlayarak kutladı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:34
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        Samsun'da denizcilik lisesi öğrencileri mezuniyeti havuza atlayarak kutladı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

        Okulun bahçesinde düzenlenen törende 48 öğrenci, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, burada yaptığı konuşmada, okulun özel bir yeri bulunduğunu belirterek, "Bu okul ilçemizin marka değeridir. Aynı zamanda ilimizin tek denizcilik lisesi. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin kaptanları buradan yetişiyor." dedi.

        Okul Müdürü Ali Kazak da okullarından bu yıl biri kız olmak üzere 48 öğrenciyi mezun ettiklerini dile getirerek, "Mezunlarımızdan bazıları haziran sonu itibarıyla sektörde çalışmaya başlayacak. Bir kısmı sözleşmelerini imzaladı." diye konuştu.

        Mezun öğrencilerden Asiye Çelik ise bu sektörde bulunduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kadınların çok tercih etmediği fakat yapabilecekleri bir sektör. Kaptanlar genellikle gemide çalışıyor fakat bunun ofis kısmı da var. Ben ofis kısmında çalışmayı tercih ediyorum." ifadesini kullandı.

        Törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi, okul birincisi Mustafa Can Akkurt, isminin yer aldığı plaketi onur kütüğüne çaktı, 12. sınıf öğrencileri bayrağı 11. sınıf öğrencilerine devretti.

        Törenin sonunda öğrenciler, diplomalarını alıp havuza atlayarak mezuniyetlerini kutladı.

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