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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Samsun'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Hedef herhangi bir şehir ya da bir ülke değil, topyekun İslam dünyasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 21:11 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:16
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Samsun'da konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Hedef herhangi bir şehir ya da bir ülke değil, topyekun İslam dünyasıdır." dedi.

        Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen 8. Olağan Samsun İl Kongresi'nde, İsrail'in güvenliğini bahane ederek terör estirdiğini söyledi.

        İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki gösteren Arıkan, şöyle devam etti:

        "Büyük Orta Doğu Projesi'ni gizliyor. Arzımevudu saklıyor. Sapkın siyonist inancını örtüyor. Dün yine İran'da sabaha karşı ne yaptığını hepimiz gördük. Yine alçakça, yine korkakça, yine insanlıktan nasibini almamış şekilde bilim insanlarını, askeri yetkilileri ama en acısı da çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evleri hedef aldı. Hemen ardından ne oldu? Amerika çıktı, 'İsrail’in yanındayız.' dedi. Avrupa ülkeleri sıraya girdi, 'İsrail’in güvenliği' diye açıklamalar yaptılar. Buradan soruyorum, herhangi bir ülke Amerikalı bir komutanı evinde, çocuklarının yanında vurmuş olsaydı Amerika bunu ne olarak tanımlardı? 'Terör' ama İsrail yapınca ne dedi? 'Savunma hakkı.' Bu açıdan bakıldığında başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için 'Trump hayranlığı' veya 'İsrail dostluğu' tarihi ve ölümcül bir yanılgıdır."

        "Tehdit büyük, tehlike çok yakındır." diyen Arıkan, şunları kaydetti:

        "Artık herkes şunu çok iyi bilmelidir. Bu mesele ne Gazze meselesi ne de İran meselesidir. Hedef herhangi bir şehir ya da bir ülke değil, topyekun İslam dünyasıdır. Küresel kuşatmalara ancak küresel ve bölgesel direniş hatları oluşturarak karşı konulabilir. Bizler bu yüzden D8'lere inanıyoruz, D60'ları hedefliyoruz. Rabb'im bu kutlu mücadelede bizlerin yardımcısı olsun. Güçlünün değil, haklının yanında duranlar kazanacak inşallah."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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