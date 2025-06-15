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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:20
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Atakum ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Ş.D'nin (21) aracı ve evinde 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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