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        Bafra Sera OSB 1500 kişiye iş imkanı sağlayacak

        Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1500 kişiye iş imkanı sağlanmasının planlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:07 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:07
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        Bafra Sera OSB 1500 kişiye iş imkanı sağlayacak
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1500 kişiye iş imkanı sağlanmasının planlandığı bildirildi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Sera OSB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulum çalışmalarına başlandığını belirtti.

        Projenin 250 milyon liralık çok önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Kılıç, "Bu bölgeyle yalnızca bitkisel üretimi değil, aynı zamanda tarıma dayalı sanayiyi de bölgemize kazandırıyoruz. Bafra Sera OSB, kararlı ve güçlü bir tarımsal kalkınma ve istihdam hamlesidir. Projeye destek veren başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı, Samsun Valisi ve bölge milletvekillerine" teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Bafra'nın tarım bölgesi olması, iklim koşullarının seracılığı avantajlı hale getirmesi gibi faktörlerin Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurulmasına neden olduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "2019’da başlayan parselasyon çalışmaları sonrası altyapıyı tamamladık. Bugün iki firmamız üretime başladı, diğer seraların kurulumu da hızla devam ediyor. Bafra Sera OSB kapsamında toplam 1500 kişiye doğrudan iş imkanı sağlanacak. Özellikle kadın istihdamına önem verilen projede, çalışanların yüzde 75’inin kadınlardan oluşması planlanıyor. Bu projeyle Bafralılar için sadece bir tarım yatırımı değil, aynı zamanda il dışına göçü önleyici bir kalkınma hamlesi hedefliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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