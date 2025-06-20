Ladik ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

Ladik ilçesinde 234 anaokulu, 605 ilkokul, 508 ortaokul, 861 lise olmak üzere 2 bin 208 öğrenci karne heyecanını yaşadı.

Topal da çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Bu tatili hak ettiniz, güzelce dinlenin, bol bol kitap okuyun, kendinize iyi bakın," ifadesini kullandı.

Özbalta, öğrencilerin yaz tatilinde bol bol kitap okuyarak güzel bir tatil geçirmenizi dileyerek, "Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir tatil diliyorum. Tatilinizi doya doya yaşamanızı, gelecek sezona süper şekilde başlamanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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