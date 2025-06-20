Salıpazarı'nda haber alınamayan engelli kişi bulundu

Yapılan çalışmalar sonucu M.A, Kırgıl ile Çağlayan mahalleleri arasında bulunan fındık bahçesinde bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Alınan bilgiye göre, Kırgıl Mahallesi'ndeki evinin önünden sabah saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan engelli M.A. için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.