Vezirköprü'de "Türkiye'm Halk Müziği Konseri" düzenlendi
Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Peli Halk Müziği Korosu, şef Sertan Turan yönetiminde "Türkiye'm Halk Müziği Konseri"ni sahneledi.
Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Peli Halk Müziği Korosu, şef Sertan Turan yönetiminde "Türkiye'm Halk Müziği Konseri"ni sahneledi.
Konserde Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar farklı bölgelerden türküler seslendirildi.
Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir ile davetliler katıldı.
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