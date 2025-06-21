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        Samsun'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:04 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:12
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        Samsun'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Helvacalı Mahallesi 113. Sokak'ta üç katlı binanın birinci katında Cem A'ya ait dairede banyodaki şofbenden kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Cem A, Safiye A, Züleyha A, Haşim A. ve Muhammet A, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Evde bulunan kedi ise itfaiye erlerince kurtarıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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