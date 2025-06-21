Samsun'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Cem A, Safiye A, Züleyha A, Haşim A. ve Muhammet A, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Helvacalı Mahallesi 113. Sokak'ta üç katlı binanın birinci katında Cem A'ya ait dairede banyodaki şofbenden kaynaklı yangın çıktı.

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