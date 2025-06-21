Hollywood'un romantik komedisi "Singin' in the Rain" müzikalinin Türkiye prömiyeri yapıldı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Hollywood sinemasının romantik komedisi "Singin' in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyerini yaptı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Hollywood sinemasının önemli müzikali "Singin' in the Rain", Samsun Devlet Opera ve Balesince Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Bestesi Nacio Herb Brown ve Arthur Freed'e, sözleri Betty Comden ve Adolph Green'e ait eserin müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe, koro şefliğini de Maria Chekriekchieva üstlendi.

Başkemancılığını Didem Tepe'nin yaptığı eserin koreografisini Yunus Emre Örgüt, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Tayfun Çebi, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut yaptı.

Orkestra, sahne üstündeki sanatçılar ve teknik personel dahil 160 kişinin yer aldığı eser, sessiz film starı Don Lockwood'un, Lina Lamont ile çatışmalı iş ilişkisini ve Hollywood dünyasına tiyatrodan katılmaya çalışan Kathy Selden ile ilişkisini romantik komedi diliyle anlatıyor.