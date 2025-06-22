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        Samsun'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, düştüğü traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:53 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:53
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        Samsun'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, düştüğü traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

        Oymalı Mahallesi'nde V.D'nin (34) kullandığı traktörün çukura girmesi nedeniyle yanındaki eşi Merve D. (31) araçtan düştü.

        Traktörün altında kalarak yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Merve D. hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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