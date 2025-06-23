Aracın motoruna gizlenen uyuşturucu "Çakır"ın hassas burnundan kaçmadı

Aramada, motor bölümünde gizlenmiş iki kutu halinde 52,6 gram kokain, 10,2 gram esrar ile 2 esrarlı sigara ele geçirildi.

Samsun'da bir otomobilde "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

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