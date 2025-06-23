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        Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı

        Havza Müftülüsü Cemil Alıcı, bu yıl 30 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kursları için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:43
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        Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı
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        Havza Müftülüsü Cemil Alıcı, bu yıl 30 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kursları için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

        Alıcı, yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kursları için kayıtların devam ettiğini, 7 Temmuz'a kadar kayıtların süreceğini vurguladı.

        15 Ağustos'ta sona erecek kurslardan 4 ila 22 yaş arası çocuk ve gençlerin faydalanabileceğine işaret eden Alıcı, "Yaz Kur'an kurslarının aileler ve çocukları için iyilik ve güzelliklere vesile olacağı inancındayız. Özellikle yaz tatilinde çocuklarımız yüce dinimiz İslam'ı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin ahlakını öğrenmekte." dedi.

        Kur'an kurslarında sadece Kur'an-ı Kerim'i değil, çocuklara hayatları boyu lazım olacak bilgiler de verdiklerini aktaran Alıcı, "Kurslarımızda oluşan sosyal ortamlarda çocuklarımız namaz, Kur'an-ı Kerim ve bunun gibi dini bilgileri alırken, İslami yaşamın gereklerinden paylaşma ve yardımlaşma gibi değerlerimizi de yaşayarak öğreniyorlar. Yine kurslarımızda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile Havza Emniyet Müdürlüğümüz işbirliğinde çocuk ve gençlerimize yönelik kurslar ve eğitimler düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

        Müftü Alıcı, 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim hazırlıkları kapsamında yaz Kur'an kurslarında görev yapacak din görevlilerine Müftülük binasında hizmet içi eğitim verildiğini kaydetti.

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