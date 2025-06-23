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        Ayvacık'ta tekne turu ilgi çekiyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvacık ilçesinde hizmete sunulan "Samsunum" adlı gezi teknesi, Hasan Uğurlu Baraj Gölü üzerinde gerçekleştirilen turlarla hem yerli hem yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:23
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        Ayvacık'ta tekne turu ilgi çekiyor
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvacık ilçesinde hizmete sunulan "Samsunum" adlı gezi teknesi, Hasan Uğurlu Baraj Gölü üzerinde gerçekleştirilen turlarla hem yerli hem yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

        Yeşilırmak Nehri üzerinde, doğayla iç içe bir rota izleyen tekne turları, başta Bağdat, Kerkük, İran, Mısır ve Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler olmak üzere, Amasya, Fatsa ve Ordu gibi çevre illerden gelen yerli ziyaretçilerden talep görüyor.

        Gölün doğal yapısı ve yeşil dokusuyla çevrili manzarası, katılımcılara sakin ve huzurlu bir yolculuk sunarken, bölgeyi ilk kez ziyaret edenler, Ayvacık'ın saklı güzelliklerini keşfediyor.

        Tekne turları ilçe turizmine önemli katkı sunuyor.

        Tekne gezisine katılan ziyaretçilerden Allawi Hüssein, "Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nün bu kadar güzel ve büyük olduğunu bilmiyorduk. Rota boyunca gördüğümüz manzaralar gerçekten büyüleyiciydi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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