Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

G.G. ve A.P'nin ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

F.A'nın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve 18 kartuş, şüpheli S.Ç'den de ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan G.G, A.P, F.A. ile S.Ç. emniyete götürüldü.