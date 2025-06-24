Çarşamba'da yangınlar hasara yol açtı

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kurtahmetli Mahallesi'nde İ.A, üç katlı binada baca temizliği yaptığı esnada alev yükselmeye başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen yangınlar, hasara neden oldu.

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