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        Samsun'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:46 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:46
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        Samsun'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        M.C.Ç. (18) idaresindeki 07 BPV 10 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi'ndeki viyadüğün altında virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan A.H.K. (19), İ.G. (16), F.Ü.Y. (16) ve R.K. (14) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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