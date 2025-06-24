İmam hatipli gençler Ladik Akdağ'da kamp yaptı

Samsun'da imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi tarafından Ladik Akdağ'da gençlik kampı gerçekleştirildi.

İki grup halinde organize edilen kampa, gönüllü 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler, çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeni bilgiler edindi.

Kamp programında doğa yürüyüşleri, sportif faaliyetler, takım oyunları ve manevi sohbetler yer aldı. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerle, gençler arasındaki kaynaşma ve kardeşlik duyguları da pekiştirildi.

Kamp süresince bilgi yarışmaları, ödüllü fotoğraf ve video yarışmaları da düzenlendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere burs ve para ödülleri verildi. Tüm katılımcılara ise merhum Prof. Dr. Osman Öztürk'ün "Genç Adam" isimli eseri hediye edildi.

Kampta konuşmacılar, öğrencilere lise ve üniversite dönemlerinde olduğu gibi hayatlarının her alanında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almaları tavsiyesinde bulundu.