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        İmam hatipli gençler Ladik Akdağ'da kamp yaptı

        Samsun'da imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi tarafından Ladik Akdağ'da gençlik kampı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:36
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        İmam hatipli gençler Ladik Akdağ'da kamp yaptı
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        Samsun'da imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi tarafından Ladik Akdağ'da gençlik kampı gerçekleştirildi.

        İki grup halinde organize edilen kampa, gönüllü 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler, çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeni bilgiler edindi.

        Kamp programında doğa yürüyüşleri, sportif faaliyetler, takım oyunları ve manevi sohbetler yer aldı. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerle, gençler arasındaki kaynaşma ve kardeşlik duyguları da pekiştirildi.

        Kamp süresince bilgi yarışmaları, ödüllü fotoğraf ve video yarışmaları da düzenlendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere burs ve para ödülleri verildi. Tüm katılımcılara ise merhum Prof. Dr. Osman Öztürk'ün "Genç Adam" isimli eseri hediye edildi.

        Kampta konuşmacılar, öğrencilere lise ve üniversite dönemlerinde olduğu gibi hayatlarının her alanında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almaları tavsiyesinde bulundu.

        İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Adnan İpekdal, kampın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Programımıza destek veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye, Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil’e, sunumlarıyla katkı sağlayan Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Kesgin'e, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çıkla'ya, Giresun Üniversitesinden Doç. Dr. Fikret Uslucan'a, Dr. Mehmet Fatih Koşan'a, Dr. Mustafa Selim Altınışık'a, Atakum Proje İmam Hatip Lisesi öğretmenleri Fatih Aydın, M. Enes Yüksek ve Engin Lafçı'ya, gençlik liderlerimize ve gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İlim Yayma Cemiyeti olarak gençlerimizin akademik, ahlaki ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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