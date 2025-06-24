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        OMÜ İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin'e destek pankartı açtı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin'e destek için pankart açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:56
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        OMÜ İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin'e destek pankartı açtı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin'e destek için pankart açtı.

        Çarşamba ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'ndeki yerleşkede düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, öğrencilerin mezuniyetinin hayırlı olmasını diledi.

        Öğrencilere destek olan aileleri tebrik eden Sağlam, "Kendisini yetiştirmeye devam edecek insanlara ihtiyacımız var. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumda güçlü olmak, kendi kendini bölgede hakim kılmak için diğer devletlerin yapmadığı, belki de hiç uğraşmadığı birçok şeyle uğraşmak zorunda. Dolayısıyla bunu yapabilmek için iyi yetişmek, kendisini geliştirmek, milli manevi değerlerine bağlı olmak gerekiyor. Buradaki fakültemizin temel amaçlarından biri de buydu." ifadelerini kullandı.

        Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da öğrencilerin mezuniyetlerini kutladı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ise mezunlara "Toplumsal olayların nabzını tutarken etik değerleri rehber edinmeyi, teknoloji ve inovasyonu insan odaklı bakış açınızdan taviz vermeden kullanmayı unutmayın. Şunu bilin ki sizlerin kaleminden, kamerasından veya mikrofonundan çıkan her bir mesaj, birilerinin hayatına dokunma potansiyeli taşımaktadır." diye seslendi.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, fakültenin 9. dönem mezunlarını verdiğini söyledi.

        Öğrencileri 4 yıllık sürede iletişim bilimi, mesleki beceri ve uygulamayla donatmaya çalıştıklarını anlatan Bekiroğlu, şunları kaydetti:

        "Özellikle her daim entelektüel birikimin önemine dikkati çektik ve öğrencilerimize böyle bir kapıyı aralamaya çalıştık. Niye? Çünkü iletişimle ilgili tüm mesleklerin kökeninde fikir üretmek var, tartışmak var, konuşmak var, yazmak var, çizmek var. Dolayısıyla bütün bunlar entelektüel bir birikim olmadan son derece zor ama teknik bilgi ve beceri, mesleki bilgi beceri ve uygulama da bir o kadar önemli. İşte biz bu ikisini, fakültemizin öğretim süreçlerinde harmanlamaya elimizden geldiğince gayret edip yol almaya çalışıyoruz."

        Daha sonra bölüm birincilerine ödülleri takdim edildi, öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

        Törende bazı öğrenciler, "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı. Filistin'e özgürlük" yazılı pankart açtı.

        Programa, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı ve Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, öğrenciler ve yakınları katıldı.

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