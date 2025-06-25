Havza'da polislerden "Tedbir elimde, hayatım güvende" çalışması

Polisler, Kevser Parkı, kafeler ve toplu taşıma durakları gibi bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmada alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı.

Ülke genelinde boğulma vakalarında görülen artış üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün suda boğulmalara karşı farkındalık oluşturmak üzere "Tedbir elimde, Hayatım güvende" projesi kapsamında polisler, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.

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