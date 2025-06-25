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        Havza'da polislerden "Tedbir elimde, hayatım güvende" çalışması

        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:59
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        Havza'da polislerden "Tedbir elimde, hayatım güvende" çalışması
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        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

        Ülke genelinde boğulma vakalarında görülen artış üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün suda boğulmalara karşı farkındalık oluşturmak üzere "Tedbir elimde, Hayatım güvende" projesi kapsamında polisler, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.

        Polisler, Kevser Parkı, kafeler ve toplu taşıma durakları gibi bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmada alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı.

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