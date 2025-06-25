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        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

        Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 kişiye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:50
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        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
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        Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 kişiye nakledildi.

        Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 gün önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Arif Günyel'in dün beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin organ doku koordinatörlüğü ekipleri, Günyel'in ailesiyle görüştü. Aile, Günyel'in organlarını bağışlama kararı aldı.

        İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından Günyel'den alınan böbrekler ile karaciğeri, kentte nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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