Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 kişiye nakledildi.
Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 kişiye nakledildi.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 gün önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Arif Günyel'in dün beyin ölümü gerçekleşti.
Hastanenin organ doku koordinatörlüğü ekipleri, Günyel'in ailesiyle görüştü. Aile, Günyel'in organlarını bağışlama kararı aldı.
İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından Günyel'den alınan böbrekler ile karaciğeri, kentte nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.
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