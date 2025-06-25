Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da başladı

Şampiyonada yarın kadınlar, 5 sıklette dereceye girmek için mücadele edecek.

İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, AA muhabirine, Samsun'un Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmasının sevindirici olduğunu dile getirerek, organizasyonun 29 Haziran’a kadar süreceğini söyledi.

İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 40 ilden 60 spor kulübünden 221'i kadın sporcu olmak üzere 432 sporcu katılıyor.

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