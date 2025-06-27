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        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:07
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        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği ile 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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